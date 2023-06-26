Мир 26 июня 2023, 12:52 Работу по подготовке бомбоубежищ на Украине признали неудовлетворительной СНБО Украины признал плохой работу по подготовке бомбоубежищ в ряде городов страны РИА «Новости»

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в Киеве, Днепре, Николаеве, Одессе и ряде других городов страны. Об этом проинформировал сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В целом по стране непригодна к использованию четвертая часть укрытий для населения, в Киеве — около трети, заявили в СНБО. Плохо сооружения подготовили также в Чернигове, Харькове, Сумах, Конотопе. Кроме того, неудовлетворительно проведена работа по подготовке бомбоубежищ в подконтрольных киевским властям районах Запорожской области и в Херсоне.

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О проблемах с подготовкой бомбоубежищ в Киеве стало известно в начале июня, тогда ситуацию назвали критической. Ревизия показала, что не пригодны к использованию или закрыты 838 объектов из 1849. Ранее претензии по этому вопросу мэру украинской столицы Виталию Кличко высказывали местные жители. Президент Украины Владимир Зеленский из-за закрытых бомбоубежищ пригрозил градоначальнику «нокаутом».