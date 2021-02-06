Работу оскверненного вечного огня восстановили в Словении

Неизвестные осквернили Вечный огонь у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Его работу удалось полностью восстановить.

«Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, снова горит!» — сообщила в Facebook пресс-служба посольства России в Словении.

В дипломатическом представительстве выразили благодарность мэрии Любляны за помощь в восстановлении работы мемориала. Газовую горелку Вечного огня вандалы повредили 21 января. По инициативе российского посольства полицейские начали проверку. Также диппредставительство оповестило мэрию города и МИД республики.

«Призвали местные власти провести тщательное расследование произошедшего, наказать виновных и принять меры по предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем», — отмечали тогда в пресс-службе.

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, открыли в 2016 году. Церемония состоялась во время визита президента России Владимира Путина. В 2019 году был зажжен Вечный огонь от частицы с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.