Работу общественного транспорта остановили в Шанхае из-за тайфуна

Власти Шанхая выпустили экстренное предупреждение о приостановке работы общественного транспорта, закрытии парков и общественных пространств в связи с тайфуном «Иньфа». Об этом сообщило издание China News.

Сильный дождь и ураганный ветер обрушились на Шанхай вечером в воскресенье, 25 июля. Остановилось движение всех скоростных поездов. Аэропорт города перенаправил прилетающие самолеты в соседние воздушные гавани.

Власти объявили об отмене всех массовых мероприятий на открытом воздухе, закрытии парков, детских садов и учебных учреждений. Введен запрет на движение судов кроме кораблей аварийных служб.

Жителей города попросили не покидать домов без крайней необходимости. Все предприятия и учреждения города попросили перевести на удаленную работу максимальное количество сотрудников.



Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео о ситуации в городе.

На опубликованных кадрах видно, что город накрыла туча. А количество осадков привело к подтоплению прибрежной части города.

В метеорологическом управлении города заявили что непогода продолжит бушевать в городе до вечера вторника, 27 июля.