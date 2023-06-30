Мир 30 июня 2023, 18:27 Работу общественного транспорта во Франции приостановят вечером из-за беспорядков — СМИ BFMTV: глава МВД Дарманен потребовал приостановить работу транспорта во Франции

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал от местных властей приостановить работу общественного транспорта в стране вечером в связи с продолжающимися беспорядками. Об этом сообщил BFMTV.

Автобусы и трамваи должны прекратить работу после 21:00.

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Канал со ссылкой на прокуратуру сообщил, что в Париже полиция задержала уже 150 человек. По данным источника СМИ, в стране отменили два концерта певицы Милен Фармер, которые должны были состояться сегодня и завтра.

Во вторник, 27 июня, полиция застрелила 17-летнего парня в Нантере. Это спровоцировало волну протестов в разных французских городах. Молодежь поджигает автобусы, кидается камнями и бутылками в полицейских, грабит тоорговые точки. Правоохранители уже были вынуждены применить слезоточивый газ. На борьбу с беспорядками решили направить борнегруппу жандармерии — в общей сложности 18 борнетранспортеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил пораньше вернуться с саммита ЕС в Брюсселе и провести заседание межведомственной кризисной группы.