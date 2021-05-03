Работу общественного транспорта приостановили в Грузии

Начиная с 3 мая в Грузии приостановит работу общественный транспорт. Такое решение власти станы приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение будет действовать по 12 мая.

Решение о приостановке работы транспорта принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии. В правительстве пояснили, что введенная мера нужна, чтобы более эффективно бороться с распространением инфекции. В пресс-службе кабмина заявили ТАСС, что под запрет не попадает работа такси и междугородние перевозки.

Также грузинские власти объявили выходными все дни с 4 по 11 мая. Работникам частных и государственных организаций рекомендовали в этот период работать дистанционно.

Общественный транспорт уже приостанавливал в Грузии свою работу. Первый раз подобную меру объявили в марте 2020 года. Затем власти вводили ограничения в ноябре того же года.

В марте 2021-го ситуация с распространением инфекции стала ухудшаться в стране. По словам гендиректора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амирана Гамкрелидзе, в Грузии началась третья волна коронавируса.