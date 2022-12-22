Мир 22 декабря 2022, 15:22 Работу обеспечивающих порядок в Нагорном Карабахе миротворцев оценили в Кремле Песков ответил Пашиняну на критику российских миротворцев словами «делают все возможное» РИА «Новости»

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Российские миротворцы прилагают все усилия для обеспечения порядка и безопасности в Нагорном Карабахе. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на критику премьера Армении Никола Пашиняна, что российские войска не обеспечили контроль над Лачинским коридором.

Песков подчеркнул, что военные на территории непризнанной республики действуют в рамках закона и соглашений между странами.

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«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, на которых работают. Они действуют исключительно в соответствии духом и буквой тех документов, которые были подписаны между странами», — привели слова представителя Кремля «Известия».

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Пресс-секретарь президента России добавил, что обсуждение этой темы с армянскими коллегами продолжится.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что военные Азербайджана незаконно заблокировали Лачинский коридор — дорогу, связывающую республику с Нагорным Карабахом. По его словам, в регионе началась нехватка продовольствия, что грозит гуманитарной катастрофой. В сложившейся ситуации Пашинян возложил ответственность на российских миротворцев.

Власти Азербайджана заявили, что перекрытие дороги связано с проверкой грузов, пересекающих коридор. Через него вывозят золото с рудников, которые остаются под контролем Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах по трехстороннему соглашению, которое подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев осенью 2020 года. Военные обеспечивали безопасность на линии соприкосновения, а также взяли под контроль ряд трасс, связывающих Нагорный Карабах с Арменией.