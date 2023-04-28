28 апреля 2023, 22:43
Работу над созданием новой платежной системы для туристов в Турции подтвердили в Кремле
Песков: работы по новой платежной системе для российских туристов в Турции ведутся
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало работы по созданию новой платежной системы для российских туристов в Турции. Об этом сообщило РИА «Новости».
Журналисты обратились к представителю Кремля с просьбой прокомментировать сообщение газеты Hürriyet о том, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о такой системе.
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«Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков.
Россия и Турция начали разрабатывать новую платежную систему, которой будут использовать туристы. Ее назовут Rebit kart. Газета Hürriyet уточнила, что россияне смогут пользоваться новыми картами в республике с помощью приложения на смартфонах.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о договоренностях с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они коснулись развития двусторонних отношений. Российский лидер назвал одной из главных из договоренностей углубление взаимодействия в экономике и торговле между странами.
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