Мир 28 апреля 2023, 22:43 Работу над созданием новой платежной системы для туристов в Турции подтвердили в Кремле Песков: работы по новой платежной системе для российских туристов в Турции ведутся РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало работы по созданию новой платежной системы для российских туристов в Турции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты обратились к представителю Кремля с просьбой прокомментировать сообщение газеты Hürriyet о том, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о такой системе.

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«Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков.

Россия и Турция начали разрабатывать новую платежную систему, которой будут использовать туристы. Ее назовут Rebit kart. Газета Hürriyet уточнила, что россияне смогут пользоваться новыми картами в республике с помощью приложения на смартфонах.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о договоренностях с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они коснулись развития двусторонних отношений. Российский лидер назвал одной из главных из договоренностей углубление взаимодействия в экономике и торговле между странами.