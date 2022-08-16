Работу метро в Ереване приостановили из-за сообщения о минировании

Движение поездов метрополитена в Ереване временно остановили после полученных сообщений о минировании станций. Об этом сообщила пресс-служба метро, написал ТАСС.

Сигналы о заложенных боеприпасах получил Национальный центр кризисного управления МЧС Армении.

«Пассажирские перевозки временно остановлены, на место выехали расчеты МЧС», — говорится в заявлении метро.

Ранее, 14 августа, в МЧС Армении уже поступали сведения о минировании большинства станций метрополитена в Ереване, но проверка спасателей показала, что эта информация оказалась ложной.

В тот же день произошел взрыв в торговом центре «Сурмалу» в центре Еревана. Согласно последней информации, в трагедии погибли восемь человек, более 50 человек получили ранения. Сотрудники МЧС тушили возгорание больше суток.

Одной из версий произошедшего называют детонацию на складе пиротехнических материалов, однако официального ее подтверждения пока нет.