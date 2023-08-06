Мир 06 августа 2023, 17:03 Работу мессенджера Telegram заблокировали в Ираке из-за публикации личных данных Власти Ирака заблокировали работу Telegram по соображениям национальной безопасности Unsplash

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Угрозой национальной безопасности объяснили власти Ирака блокировку мессенджера Telegram в стране. Об этом со ссылкой на заявление Министерства связи страны сообщило агентство Reuters.

В ведомстве пояснили, что в мессенджере появились каналы, распространяющие большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи жителей страны.

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Обращение в поддержку Telegram о блокировке каналов с утечками к результатам не привело. В этой связи власти приняли решение о блокировке мессенджера по соображениям национальной безопасности и сохранения неприкосновенности личных данных пользователей.

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов», — заявили в министерстве.

Мессенджер Telegram в Ираке был одной из самых популярных платформ для обмена сообщениями и контентом, а также одним из главных источников новостей.