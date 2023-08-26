Мир 26 августа 2023, 13:25 Работу крупного нефтеперерабатывающего завода в США остановили из-за мощного пожара Компания Marathon Petroleum остановила работу НПЗ в США из-за крупного пожара Jim West/imageBROKER.com/globallookpress

Читать 360tv в

Энергетическая компания Marathon Petroleum остановила работу третьего по размеру нефтеперерабатывающего завода в США. Причиной стал пожар, сообщило агентство Bloomberg.

Расположенный в Луизиане завод производит 265 тысяч баррелей бензина в день или 3% от общего потребления в стране. Стоимость фьючерса на поставку дизельного топлива на рынке США накануне выросла на 5%, а стоимость бензина подскочила на 4%.

Реклама

Огонь охватил предприятие 25 августа. Сообщений о пострадавших в результате ЧП не поступало. В радиусе 1,5 километра от места случившегося началась эвакуация местных жителей. Утром 26 августа пожар еще не был потушен.

Ранее в правительстве Канарских островов сообщили об эвакуации местных жителей с Тенерифе из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами.