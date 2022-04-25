Работу «Искандеров» в ходе спецоперации на Украине показали на видео

Российские военные в ходе специальной операции на Украине успешно применяют оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Работу расчета ракеты показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как после получения команды о нанесении удара расчет быстро и четко приводит вооружение в боевую готовность, после чего осуществляет запуск в соответствии с заданными координатами. Целью удара становятся военные объекты ВСУ, которые «Искандер» способен поражать с расстояния 500 километров.

«Ракета делает маневр, средства обнаружения противника не могут понять, куда она летит. Также скорость ракеты высокая — не могут ее засечь и уничтожить», — сообщил начальник расчета пусковой установки «Искандера» Михаил.

Современные средства противовоздушной обороны противника становятся бессильны перед «Искандером», так как ракета на подлете к цели производит ложные электронные помехи.

Также в ходе спецоперации на Украине «Искандер» использовали, например, для ударов по складам вооружения нацистов.