Мир 21 мая 2023, 20:32 Работу аэропорта в Италии прервали из-за извержения вулкана Этна Извержение вулкана Этна прервал работу аэропорта Катании на Сицилии Shawn Appel / Unsplash

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Аэропорт Катании приостановил работу вечером 21 мая из-за извержения вулкана Этна. Воздушная гавань начнет отправку рейсов утром на следующий день, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Извержение вулкана вынудило администрацию международного аэропорта Катании приостановить работу. До завтрашнего дня оттуда не будут вылетать самолеты, а направлявшиеся туда лайнеры отправились в другие воздушные гавани.

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По данным экспертов Национального института геофизики и вулканологии Катании, «облачный покров сохраняется в районе вершины вулкана», поэтому пока невозможно вести полноценные наблюдения. По предварительным данным, выбросы продолжают усиливаться.

Агентство ANSA сообщило, что вулканический пепел распространился на километры вокруг Этны. Издание опубликовало кадры из близлежащих городов — порода накрыла дома и автомобили.

В конце апреля в районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошла серия землетрясений. В течение дня специалисты зафиксировали 15 толчков, местные жители в МЧС за помощью не обращались.