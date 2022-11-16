Мир 16 ноября 2022, 06:43 Работодатели Эстонии назвали проблемы украинских беженцев ерундой на фоне общей безработицы Postimees: глава союза работодателей Эстонии Ааса назвал трудоустройство беженцев ерундой Unsplash

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Трудности с трудоустройством украинских беженцев несущественны на фоне общих внутригосударственных проблем Эстонии. Об этом заявил в статье на сайте Postimees глава Центрального союза работодателей страны Арто Ааса, сообщил RT.

Около шести тысяч человек с трудом находят работу. Однако Арто Ааса назвал их жалобы ерундой, потому что ситуация на рынке труда сложная и для коренных эстонцев. По всей стране закрываются предприятия и происходит массовое сокращение работников.

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Центральный союз работодателей считает, что беженцам непросто устроиться на работу из-за места жительства. Как правило, их отправляют в сельскую местность, где мало вакансий. Города больше нуждаются в рабочей силе, и стоило бы селить их там.

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Арто Ааса признал, что и это временное решение. Многие беженцы не собираются оставаться в Эстонии. Они рассчитывают со временем вернуться домой, а значит, бросить работу.

Ранее активисты из Новой Зеландии потребовали дать украинским беженцам больше привилегий. Их гуманитарные визы по условиям похожи на рабочие, и это не понравилось приезжим.