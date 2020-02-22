Работница завода Samsung заболела коронавирусом. Из-за нее остановили производство

Коронавирус диагностировали у работницы завода Samsung Electronics в городе Куми в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. Производство полностью остановили для дезинфекции. На этаж, где работала женщина, закрыли доступ.

По данным телеканала YTN, заболевшей женщине 28 лет. Она могла заразиться коронавирусом от своего парня — члена секты «Синчхончжи». Среди адептов этой секты в Южной Корее обнаружили 544 заболевших. Вирус распространился среди сектантов, потому что во время религиозной практики люди сидят друг у друга на коленях и обнимаются.

Руководство завода, который специализируется на производстве смартфонов, разослало всем работникам сообщение, что предприятие закрыли до 24 февраля. До вторника, 25 февраля, никто не сможет попасть на этаж, где работала заразившаяся женщина. Всем работникам рекомендовали остаться дома, не посещать места массового скопления людей, заняться профилактикой и обязательно носить маски.

Жертвами китайского смертельного коронавируса по состоянию на 22 февраля стали 2345 человек. Заразились почти 78 тысяч человек.