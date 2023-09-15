Мир 15 сентября 2023, 09:41 Работники сразу трех автопредприятий начали забастовку в США Associated Press: почти 13 тысяч сотрудников 3 автопредприятий бастуют в США Unsplash

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Сотрудники автомобильных предприятий в Детройте (штат Мичиган, США) прекратили работу. В забастовке приняли участие около 13 тысяч человек, сообщило агентство Associated Press.

В General Motors и Stellantis уже заявили, что разочарованы происходящим, отметил ТАСС со ссылкой на Reuters.

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О том, что рабочие в полночь уйдут с трех заводов в Детройте, если с сотрудниками автопрома не смогут достичь трудового соглашения, ранее предупредил объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США (UAW).

Представители профсоюза, объединяющего работников ряда американских автогигантов, также сообщали о риске массовой забастовки в этом году при условии, если компании не смогут достичь договоренности по условиям найма сотрудников.

Для США происходящее может обернуться крупным экономическим ущербом. Как сообщал CNN, среди требований членов профсоюза — повышение уровня зарплат, улучшение пенсионных программ и предоставление льгот и ряд других условий.