Работники Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

Работники Минского тракторного завода (МТЗ), которые вышли на акцию протеста в ожидании премьер-министра страны Романа Головченко, направились в центр столицы. Причиной стал отказ чиновника разговаривать с рабочими.

Колонна из нескольких тысяч мужчин направилась вдоль проспекта Независимости, пишет ТАСС. По данным агентства, собравшиеся потребовали перевыборов и отставки Лукашенко с поста президента.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на представителя МТЗ передает, что часть рабочих остались на предприятии. С ними сейчас общается премьер-министр.

В пятницу, 14 августа, ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты голосования на выборах президента республики. Согласно подсчетам, главой государства стал Александр Лукашенко. Он находится у руля государства уже 26 лет.