Работники двух предприятий в Румынии остались без зарплаты из-за антироссийских санкций

Сотрудники двух предприятий трубопрокатной компании TMK Artrom не получили зарплату из-за антироссийских санкций. Без денег остались около 2,4 тысячи человек.

Предприятия принадлежат российской Трубной металлургической компании (ТМК), уточнило Радио Румынии. Они находятся в городах Решица и Слатина. Причиной проблемы с выплатой зарплат стали введение ЕС санкции против России.

«Компания располагает необходимыми фондами, однако из-за конфликта на Украине ее банковские счета были блокированы, и крупнейший в Румынии производитель промышленных труб не может выплатить зарплаты работникам и оплатить счета за электроэнергию», — пояснил профсоюзный глава предприятия в Слатине Корнел Штефэнеску.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что антироссийские санкции грозят Европе «глубокой рецессией». Последствия ограничительных мер почувствует вся мировая экономика. В разных странах подорожают продукты питания и энергоносители, а доходы и спрос будут снижаться. При этом часть Европы столкнется с потоком беженцев.