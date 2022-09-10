Работают при свечах и жгут счета. Итальянцы выступили против антироссийских санкций из-за цен на электричество | 360°

Мир 10 сентября 2022, 03:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Работают при свечах и жгут счета. Итальянцы выступили против антироссийских санкций из-за цен на электричество Der Spiegel: итальянцы выступили против антироссийских санкций из-за цен на электричество

Читать 360tv в

Высокие цены на электричество вызвали недовольство в итальянском обществе, оппозиция все чаще высказывается против антироссийских санкций. Об этом написал журнал Der Spiegel. Цена на электроэнергию в Италии повысилась более чем в три раза, отмечает издание.

Многие предприятия общепита начали вывешивать свои счета на витринах, на свете приходится экономить — посетителей принимают при свечах. В некоторых городах владельцы малого бизнеса и безработные итальянцы начали сжигать свои счета в знак протеста, пишет издание.

Реклама

Лидер оппозиции Маттео Сальвини также выступает против антироссийских санкций, он считает их неэффективными. Глава партии «Лига Севера» ратует за кардинальное изменение итальянской позиции. Сальвини призвал власти Евросоюза возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций.

Реклама

Ассоциация сельхозпроизводителей обеспокоена снижением покупательской способности — из-за кризиса итальянцы стали покупать меньше продуктов. Главной причиной в организации назвали рост цен, обусловленный увеличением стоимости энергоносителей.

0 0 0 0 0 0