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    22 сентября 2020, 08:02

    Работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб умер в США

    Александра Ломейко

    Американский художник и иллюстратор Рон Кобб скончался в возрасте 83 лет. Его работы нашли воплощение в фильмах «Чужой», «Звездные войны» и «Назад в будущее».
    Работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб умер в США

    Кобб умер в австралийском Сиднее, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу художника Робин Лав.

    Его не стало 21 сентября — в день рождения. Причиной смерти американского иллюстратора стала деменция с тельцами Леви.

    Американец родился в Лос-Анджелесе в 1937 году, а в 1959-м начал свою карьеру в студии Disney. Его кисти принадлежит дизайн некоторых существ из «Звездных войн» и оружие для «Конана-варвара», художником-постановщиком которого он являлся.

    На съемках этого фильма иллюстратор познакомился со Стивеном Спилбергом. Вместе с режиссером он впоследствии работал над лентой «Назад в будущее».

    Благодаря Коббу появился корабль Ностромо в «Чужом» (1978) и комплекс земных колоний во второй части фильма («Чужие», 1986).

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