Работавший над «Чужим» и «Назад в будущее» художник Рон Кобб умер в США

Американский художник и иллюстратор Рон Кобб скончался в возрасте 83 лет. Его работы нашли воплощение в фильмах «Чужой», «Звездные войны» и «Назад в будущее».

Кобб умер в австралийском Сиднее, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу художника Робин Лав.

Его не стало 21 сентября — в день рождения. Причиной смерти американского иллюстратора стала деменция с тельцами Леви.

Американец родился в Лос-Анджелесе в 1937 году, а в 1959-м начал свою карьеру в студии Disney. Его кисти принадлежит дизайн некоторых существ из «Звездных войн» и оружие для «Конана-варвара», художником-постановщиком которого он являлся.

На съемках этого фильма иллюстратор познакомился со Стивеном Спилбергом. Вместе с режиссером он впоследствии работал над лентой «Назад в будущее».

Благодаря Коббу появился корабль Ностромо в «Чужом» (1978) и комплекс земных колоний во второй части фильма («Чужие», 1986).