Американец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ, признался, что хотел сделать Россию «свободной». В этом было его «мессианское видение».

Бывший спецназовец сам признался в шпионаже еще на допросе в 2019 году. Однако его задержали только 24 августа 2020 года, сообщает Washington Post.

По данным расследования, американца завербовали российские спецслужбы еще в 1996 году, во время его первого визита в нашу страну. Тогда он жил в Челябинске по образовательной программе. Деббинс сотрудничал с разведкой до 2011 года. За 15 лет он периодически бывал в России, получил кодовое имя «Икар Лесников» и подписал документы о том, что хотел бы служить в российских войсках.

В США Деббинс служил в химических войсках с 1998 по 2005 годы. После он перешел в спецназ по приказу российской разведки.

Судья Джон Андерсон, который занимается делом Деббинса, удивился, что американец так долго был на свободе даже после признательных показаний. Теперь шпиону грозит длительное заключение в тюрьме и даже пожизненный срок.