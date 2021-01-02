Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

Речь идет о 38-летней женщине. Судя по внешним признакам, она покончила с собой. Сотрудницу ООН обнаружили в нью-йоркском районе Манхэттен.

Гражданство и имя погибшей не раскрываются. Работник управляющей компании сообщил, что дипломат жила в доме последние два года. По его словам, она проживала в квартире одна и вела тихую жизнь. Иногда жительница квартиры выходила на улицу покурить.

Погибшая работала в постоянном представительстве одной из стран при ООН. Штаб-квартира этой организации находится на Манхэттене.

Ранее стало известно о смерти британского актера Марка Идена. Популярность ему принес сериал «Улица Коронации». В феврале Идену исполнилось бы 93 года.