Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке
Дипломат, работавшая в ООН, была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке. Полицейские обнаружили ее 31 декабря, сообщила газета New York Post.
Речь идет о 38-летней женщине. Судя по внешним признакам, она покончила с собой. Сотрудницу ООН обнаружили в нью-йоркском районе Манхэттен.
Гражданство и имя погибшей не раскрываются. Работник управляющей компании сообщил, что дипломат жила в доме последние два года. По его словам, она проживала в квартире одна и вела тихую жизнь. Иногда жительница квартиры выходила на улицу покурить.
Погибшая работала в постоянном представительстве одной из стран при ООН. Штаб-квартира этой организации находится на Манхэттене.
Ранее стало известно о смерти британского актера Марка Идена. Популярность ему принес сериал «Улица Коронации». В феврале Идену исполнилось бы 93 года.