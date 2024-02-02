Мир 02 февраля 2024, 14:06 Работавшая над антироссийскими санкциями чиновница покинет Минфин США Bloomberg: одна из авторов санкций против РФ покинет пост в Минфине США Rod Lamkey / Global Look Press

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Одна из авторов антироссийских санкций, сотрудница Минфина США Элизабет Розенберг уйдет из министерства и начнет работать в частном секторе. Об этом сообщил Bloomberg.

Чиновница вместе с другими сотрудниками Белого дома входила в группу, которая занималась разработкой санкций против России, в частности, потолком цен на нефть и заморозкой суверенных активов РФ.

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Для того, чтобы заручиться поддержкой этих рестрикций, Розенберг объездила 25 стран.

По информации агентства, сотрудница Минфина покинет пост в пятницу, 2 февраля. Где именно после этого будет работать Розенберг, неизвестно. В Минфине США агентству эту информацию уточнять не стали.

Место чиновницы займет помощник министра финансов по вопросам международных дел Анна Моррис. Ранее она работала в отделах, занимавшихся Ираном и КНР.