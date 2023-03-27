Мир 27 марта 2023, 13:05 «Работать меньше и жить дольше». Лувр закрыли из-за протестов против пенсионной реформы Лувр закрыли из-за протестов против пенсионной реформы в Париже Unsplash

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Парижский Лувр приостановил работу по инициативе профсоюза музейных работников. Информация об этом появилась на официальном сайте самого популярного музея столицы Франции.

«Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт в это раннее утро. Благодарим вас за понимание», — указали в публикации на главной странице сайта.

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Представители Всеобщей конфедерации труда уточнили, что музей закрыт с 09:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). В забастовке принимают участие сотрудники Лувра и несколько профсоюзов работников сферы культуры.

По словам организаторов, акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры против пенсионной реформы.

У входа в Лувр утром 27 марта выстроились несколько десятков человек. Они растянули плакаты с надписями «Музеи выступают против пенсионной реформы», «Работать меньше, чтобы жить дольше», отметил ТАСС.

В минувшем году Лувр посетили 7,8 миллиона человек. Большая часть из них — туристы из США, Великобритании, Германии, Италии и Испании.