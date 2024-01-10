Эксклюзив 10 января 2024, 15:03 Работали всю ночь и полдня. Аварии, лишившие воды 4,2 тысячи жителей, устранили в Калмыкии Две коммунальные аварии на водоводе устранили в Яшалтинском районе Калмыкии Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Калмыкии оперативно устранили две коммунальные аварии на водоводе, которые оставили без воды более четырех тысяч жителей Яшалтинского района. Как стало известно «360», специалистам пришлось работать в непогоду всю ночь и полдня. На это время к домам организовали подвоз воды.

Источник «360»

«В обед глава района Алдар Лиджиков отчитался перед жителями: авария устранена, водоснабжение восстановлено. Он поблагодарил аварийно-спасательные бригады и извинился перед жителями за неудобства», — добавил собеседник «360».

Реклама

В распоряжении «360» оказались фотографии с места работы бригад. Судя по кадрам, трудиться пришлось в мороз и, вероятно, на мерзлой земле.

Прокуратура республики организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения жителям села Яшалта с населением 4,2 тысячи человек. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение требований законодательства о водоснабжении.

По данным ведомства, порыв водопроводной трассы случился на улице Пэрна. Люди лишились воды 9 января в 10:20. Последствия аварии устраняли ремонтные бригады МАУ «Управление коммунального хозяйства и благополучия Яшалтинского района». Коммунальщики разработали график, организовали подвоз воды населению. Яшалтинскую районную больницу, Яшалтинскую СОШ и детский сад «Баир» обеспечили резервными источниками водоснабжения. Отопление там производилось в автономном режиме.