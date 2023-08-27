Мир 27 августа 2023, 14:44 «Работают языком». Лавров назвал главное отличие российских и западных политиков Глава МИД Лавров: западные политики работают языком, а российские — головой РИА «Новости»

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Западные политики «работают языком», в то время как лидеры БРИКС, в состав которого входит Россия, — головой. Такое сравнение привел глава МИД Сергей Лавров в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Отрывок интервью министра иностранных дел опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава МИД прокомментировал поведение журналистов и политиков Запада, которые ранее снисходительно относились к БРИКС.

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«Они работают языком, а мы — головой и конкретными делами», — сказал Лавров.

Саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава министр иностранных дел.

Журналист Рамон Шак назвал расширение БРИКС личным поражением для главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.