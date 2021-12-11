Работающий на удаленке житель Германии упал дома и отсудил компенсацию за травму

Житель Германии смог через суд добиться от своей компании выплаты компенсации за производственную травму, хотя работал на удаленке. Мужчина рухнул с лестницы у себя дома, но смог доказать, что пострадал на работе, когда упал по пути в свой домашний офис.

По данным The Guardian, немец пострадал, когда спускался по винтовой лестнице из спальни, направляясь на свое рабочее место, которое оборудовал на первом этаже. В результате он получил перелом и решил получить компенсацию.

Сначала он рассчитывал, что сможет получить страховую помощь, которая полагается пострадавшим в результате несчастных случаев, произошедших во время поездок на работу. Но ему отказали. Тогда он пошел в суд. В дальнейшем ему еще два раза отказали, но мужчина добился в итоге того, что хотел.

Высший федеральный социальный суд встал на его сторону и указал на то, что если застрахованная деятельность осуществляется дома у застрахованного лица или в другом месте, защита должна быть такой же, как в случае, когда человек работает на территории компании.