Работающий на электричестве самолет совершил первый полет в Канаде

Коммерческий самолет, который полностью работает на электроэнергии, впервые поднялся в воздух в канадской провинции Британская Колумбия. Авиакомпании, ответственные за полет, заявили о начале электрической эры в авиации.

Это стало возможно благодаря работе двух авиакомпаний. Речь идет об Harbour Air, крупнейшему в Северной Америке перевозчику и производителю гидросамолетов, а также magniX — австралийская фирма по производству электродвигателей для электрических самолетов.

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«Сегодня утром…в (канадском городе — прим. ред.) Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил… Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации — электрической», — сказано в сообщении компании Harbour Air Seaplanes.

Лайнером управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. Он заявил, что этот полет «вошел в историю».

Двигатель самолета, по признанию перевозчика, «обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов». В планах Harbour Air и magniX — получение сертификации и утверждения для двигательной системы и самолетов электродвигателей. После этого лайнеры авиакомпания собираются оборудовать электродвигателями magniX.