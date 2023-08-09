Мир 09 августа 2023, 18:58 Работающего на бундесвер немца задержали по подозрению в шпионаже для России Генпрокуратура ФРГ: работника структуры бундесвера задержали по делу о шпионаже для РФ РИА «Новости»

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Мужчину, работающего в одной из структур бундесвера, задержали в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Ордер на арест гражданина Германии Томаса Х. выдали 27 июля. Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали подозреваемого в городе Кобленце на западе страны 9 августа. Правоохранители обыскали его квартиру и рабочее место.

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Мужчина — сотрудник Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера. Эта структура занимается в том числе закупками военной техники для Вооруженных сил Германии.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, с мая 2023 года Томас Х. не раз обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине, предлагая сотрудничество.

«При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке», — указали в ведомстве.

Судья Верховного федерального суда уже распорядился арестовать подозреваемого в шпионаже и поместить мужчину в следственный изолятор.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника оборонного предприятия в Омской области по подозрению в госизмене. Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Германии.