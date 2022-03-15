«Работайте, братья». Охлобыстин запустил флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

Российский актер Иван Охлобыстин запустил флешмоб в поддержку российской специальной операции на Украине, продекламировав стихотворение поэта Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья», сообщил Telegram-канал Ura.ru.

«Думали, как поддержать ребят в Донбассе. Не придумали ничего лучше, как декламировать стихотворение из фильма „Брат“ режиссера Балабанова», — сказал Охлобыстин.

С начала операции российские военные уничтожили 1306 танков, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, 156 беспилотных летательных аппаратов и 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине, задачами которой он назвал полную демилитаризацию и денацификацию соседней страны. Российский лидер заявил, что необходимо прекратить издевательство над жителями Донбасса.