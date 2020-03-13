«Мы работаем при малейшем подозрении», — заверил глава государства.

По словам Лукашенко, если человек где-то был, то и его, и все окружение, с которым он контактировал в последнее время, проверяют.

«Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне», — напомнил глава государства.

Он заметил, что в Италии заболевшего человека начинали лечить только при тяжелых клинических проявлениях. Отсюда, по мнению Лукашенко, и больше смертей.