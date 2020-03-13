«Работаем при малейшем подозрении». Лукашенко — о борьбе с коронавирусом в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заверил, что в республике принимаются оперативные меры при малейшем подозрении на коронавирус. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
«Мы работаем при малейшем подозрении», — заверил глава государства.
По словам Лукашенко, если человек где-то был, то и его, и все окружение, с которым он контактировал в последнее время, проверяют.
«Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне», — напомнил глава государства.
Он заметил, что в Италии заболевшего человека начинали лечить только при тяжелых клинических проявлениях. Отсюда, по мнению Лукашенко, и больше смертей.