Работа ВКС России на границе у Попасной попала на видео

Работу ВКС России на границе города Попасной в ЛНР показали «Известия». Российские военные отразили удары украинских бойцов по жилым домам.

Ожесточенные бои велись на подходах к городу. По рассказам местных жителей, обстреливались дома, гибли мирные граждане. Боевые вертолеты подошли к северной границе ЛНР и низко зашли к границам Попасной, самоходные артиллерийские установки подготовились к отражению атаки. Боевые машины силовиков Украины были обнаружены с воздуха. Сначала в дело вступили ВКС России, затем артиллерия.

«Боевой дух на высоте. Орудия сориентированы на основное направление стрельбы. Боеукладка полностью готова, укомплектована. Будем бить врага до победного», — рассказал один из российских военнослужащих.

Тем временем обстрелы со стороны ВСУ ведутся и по другим городам ЛНР. За сутки украинские бойцы атаковали Кировск, Калиново, Первомайск и Донецкий. Один местный житель рассказал, как попавший в его дом снаряд убил жену. Женщину пришлось хоронить прямо в огороде.