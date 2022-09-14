Работа важного нефтяного хаба Дании оказалась под угрозой из-за санкций ЕС против России | 360°

Мир 14 сентября 2022, 05:17 Поделиться Telegram

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Viber Работа важного нефтяного хаба Дании оказалась под угрозой из-за санкций ЕС против России Bloomberg: санкции Евросоюза против России могут нарушить работу нефтяного хаба в Дании Pxhere.com

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Антироссийские санкции Евросоюза поставили в сложное положение важный для нефтяной торговли хаб у берегов Дании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной проблемы стал запрет Евросоюза на предоставление нефтеперевозчикам лоцманов из европейских компаний и услуг страхования, отметила «Газета.ru». Для танкеров с сырой нефтью эти требования вступят в силу с декабря текущего года, а уже в 2023 году их расширят на нефтепродукты.

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Суда обязаны пользоваться услугами местного лоцмана, указывает датское морское ведомство. При этом Копенгагенская конвенция 1857 года только рекомендует обращаться к местным лоцманам.

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Получается, что теоретически перевозчики могут сами транспортировать нефть, но тогда возникает другая трудность — это страхование. Стоимость страховки может резко вскочить без предоставленного Данией лоцмана. Также, по информации агентства, в планах Евросоюза есть запрет компаниям внутри блока страховать российские грузы.

Проблему может решить введение потолка цен на российскую нефть, предположили авторы материала. В этом случае, по их мнению, транспортировка будет осуществляться свободно и в соответствии с действующими правилами.

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