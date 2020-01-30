    30 января 2020, 16:25

    Работа Толстого в ПАСЕ повлияет на отношения Грузии и России

    Анастасия Кременчугская

    Петра Толстого, заместителя председателя Госдумы, назначали на должность вице-спикера ПАСЕ. «Вечерняя Москва» провела опрос среди политологов. По их мнению, Толстой — удачная кандидатура.

    Политологи считают, что отличие Петра Толстого от других российских депутатов в том, что он умеет разговаривать грамотно, интересно.

    В этом году в ассамблеи председательствует Грузия. Грузинская делегация планирует добиваться пересмотра решения о возвращении России в ПАСЕ.

    Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, в данный момент российско-грузинский диалог необходимо перезапустить. Толстому нужно не повторять ошибок своего предшественника и быть готовым работать в стрессовых ситуациях.

    Одной из главных задач нового вице-спикера является защита России от «попыток оболгать Победу».