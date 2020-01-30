Работа Толстого в ПАСЕ повлияет на отношения Грузии и России

Политологи считают, что отличие Петра Толстого от других российских депутатов в том, что он умеет разговаривать грамотно, интересно.

В этом году в ассамблеи председательствует Грузия. Грузинская делегация планирует добиваться пересмотра решения о возвращении России в ПАСЕ.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, в данный момент российско-грузинский диалог необходимо перезапустить. Толстому нужно не повторять ошибок своего предшественника и быть готовым работать в стрессовых ситуациях.

Одной из главных задач нового вице-спикера является защита России от «попыток оболгать Победу».