Мир 08 сентября 2023, 02:54 Работа российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» восхитила журналистов в Индии Hindustan Times восхитилось работой боевых вертолетов ВС РФ Ка-52 «Аллигатор» Википедия

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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» превратились в кошмар для ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило индийское издание Hindustan Times, опубликовавшее видеосюжет с этой техникой.

«Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане», — сказано в видеоролике.

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Авторы публикации отметили, что российские военные ликвидировали управляемыми ракетами большое количество бронетехники киевского режима в южной части Донецка. В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 летели на очень малых высотах и нанесли удар по опорному пункту противника.

Ранее военный аналитик Драго Босник назвал российские самолеты Су-34, оснащенные «Кинжалами», еще более «смертоносными». По его словам, они представляют большую угрозу для боевиков киевского режима.