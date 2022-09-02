Эксклюзив 02 сентября 2022, 23:39 Поделиться Telegram

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Viber Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вызвала у Украины истерику «Голос Мордора»: работа миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС уже дала положительные результаты РИА «Новости»

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Журналисты «Дождя»* решили узнать у местных жителей, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Все пошло не по плану, и в прямом эфире собеседник канала рассказал правду — что за обстрелами стоит ВСУ. На все уточняющие вопросы журналистов, которые, по всей видимости, ждали другого развития событий, он рассказывал, что снаряды летят со стороны украинских военных. А между тем, на ЗАЭС начала свою работу миссия МАГАТЭ, и положительные итоги есть уже сейчас, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Неприятная правда

На бывшем российском ТВ-канале «Дождь»*, который сейчас базируется в Латвии, случился очень неприятный инцидент.

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Журналисты канала решили выяснить, кто же все-таки обстреливает Запорожскую АЭС, и позвонили в Энергодар местному жителю, простому водителю по имени Максим. Не исключаю, что по задумке журналистов «Дождя»*, в эфире должна была прозвучать душераздирающая речь о «зверствах русских оккупантов», и как эти «оккупанты» сами же обстреливают ЗАЭС, на которой и находятся.

Но что-то пошло не так, и в прямом эфире прозвучала правда:

— Есть такие мини-удары, есть что-то еще. Со стороны ВСУ.

— А как вы понимаете, что это со стороны ВСУ, а не российской армии?

— Полет, траектория. Никополь, напротив нас. Все идет с траекторией оттуда.

— Совершенно не могу понять, какой смысл украинцам бомбить атомную станцию. Вокруг вся Украина будет поражена радиацией…

— Просто Украина хочет нас отрезать.

Ведущая «Дождя»* Анна Монгайт явно ожидала услышать не это. Но надо признать — и бровью не повела, с честью выдержав неприятный момент. Не думаю, что это было особенно сложно, так как на «Дожде»* и так прекрасно понимают, кто обстреливал ЗАЭС и зачем это делалось. Но задачи у канала несколько иные, чем доносить до аудитории правду, хотя она иногда и прорывается. Вот — как в этот раз.

Первые итоги работы МАГАТЭ

Между тем, начала свою работу миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. И хотя господин Гросси, руководитель МАГАТЭ, присутствовал на станции недолго, там остается на постоянной основе несколько инспекторов организации, которые продолжат работу.

Положительные итоги работы миссии есть уже прямо сейчас. Во-первых — это лютая, дикая истерика в украинском сегменте интернета. Члены миссии еще не опубликовали никаких своих выводов, а украинцы уже истерят, называют МАГАТЭ продажной организацией, а самого Рафаэля Гросси — агентом Путина. Видимо, на Украине прекрасно знают, что выводы комиссии могут оказаться вовсе не в их в пользу. Да и нападать таким образом Украине уже не впервой.

До этого они предали обструкции Amnesty International, а совсем недавно под раздачу попал и сам папа римский. А во-вторых — обстрелы Энергодара и ЗАЭС либо вообще прекратились, либо интенсивность их снизилась до минимальных значений.

Украина против

Украина очень не хотела этой миссии. Всячески ставила палки в колеса и в сам день приезда попыталась устроить либо диверсию, либо захват ЗАЭС, высадив с лодок две ДРГ, на помощь которым должны были чуть позже прийти две баржи с десантом. Операция с треском провалилась.

Из рук украинских пропагандистов выбит еще один важный в информационной войне козырь. А скоро будут выбиты и зубы.

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.

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