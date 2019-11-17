Работа Бэнкси ушла под воду в Венеции
Как пишет CNN, речь идет об изображении рядом с кампо Санта-Маргарита. Бэнкси изобразил на стене здания ребенка с факелом, от которого тянется ярко-розовый дым.
Граффити нашли в этом году, а позже Бэнкси опубликовал фотографию на своей официальной странице в Instagram. Таким образом рисунок был официально признан работой художника. Если сравнить кадр, сделанный во время наводнения, с оригинальным снимком, то становится понятно, на сколько высоко в Венеции поднялась вода.
Первым затопленную работу Бэнкси увидел Антонио Ренна, который живет рядом с этим домом. Именно он 12 ноября сфотографировал граффити, которое разлетелось по соцсетям. По его словам, в тот день уровень воды достиг 160 сантиметров и нарисованный ребенок оказался в воде по плечи.
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Сильнейшее наводнение накрыло Венецию вечером 12 ноября. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, а 80% территории города оказалось под водой. Позже местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Жертвами разлива рек стали два человека.
О личности популярного стрит-арт-художника и режиссера Бэнкси практически ничего не известно. Он тщательно скрывает свое имя и подробности биографии. Кроме того, самого художника никогда не видели. Все работы Бэнкси посвящены острой социальной тематике и появляются в разных городах мира.