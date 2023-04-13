13 апреля 2023, 16:24
Рабочую неделю уменьшили в Чили
Рабочая неделя в Чили составит 40 часов вместо 45
В Чили рабочую неделю сократили с 45 часов до 40. Такое решение одобрил Национальный Конгресс . Об этом сообщил ОТР.
На переход к новому режиму работы компаниям страны потребуется порядка пяти лет. При этом на обсуждение законопроекта властям потребовалось шесть лет.
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«Мы очень рады. Сегодня мы показали тем, кто сомневался, — качество жизни рабочих в нашей стране можно улучшить. Это реально!» — рассказала министр труда страны Жанетт Хара.
Работа
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