Мир 24 ноября 2023, 16:39 Рабочую группу по вопросам строительства фортификаций создали на Украине Минобороны Украины сообщило о создании группы по строительству фортификаций Ministry of Defense of Ukraine

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Межведомственную рабочую группу по теме строительства фортификационных сооружений создали на Украине. Работать эта структура будет при Минобороны страны, сообщил ТАСС.

Планируется, что рабочая группа будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Ее сопредседателями станут глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В ведомстве отметили, что рабочая группа будет работать круглосуточно по принципу оперштаба. Ее наделят консультативно-совещательными функциями. В планах у Минобороны Украины — определить зоны ответственности по строительству военных инженерно-технических сооружений.

На первой линии обороны за это должны отвечать военные подразделения, на второй и третьей — Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.