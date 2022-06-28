Рабочий в Техасе обнаружил фуру с телами 46 нелегальных мигрантов из Мексики

На отдаленной проселочной дороге на юго-западе Сан-Антонио в Техасе рабочий наткнулся на фуру с телами 46 мексиканцев. Они умерли от жары и обезвоживания, сообщил AP.

Городской рабочий услышал из тягача крик о помощи. Он вызвал полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили тело на земле возле грузовика и приоткрытые створки кузова, а в нем тела 46 нелегальных мигрантов из Мексики, погибших от перегрева и обезвоживания, и еще 16 оставшихся в живых. Их госпитализировали.

По словам начальника пожарной охраны Чарльза Худа, среди выживших — 12 взрослых и четверо детей. Пациенты были горячими на ощупь и страдали от обезвоживания, в фуре не было воды.

Полиция задержала трех человек, однако неизвестно, имеют ли они прямое отношение к перевозке нелегальных мигрантов. Это самый массовый за последние десятилетия случай гибели мигрантов при попытке пересечь границу Мексики и США. Подобное произошло в Сан-Антонио в 2017 году, когда в кузове грузовика погибли 10 человек.