Мир 12 ноября 2022, 01:25 Рабочий в Швейцарии выжил после падения в чан с расплавленным алюминием Daily Mail: электрик в Швейцарии получил ожоги при падении в чан с расплавленным алюминием Pxhere

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Мужчина, работающий на предприятии в городе Санкт-Галлен в Швейцарии, упал в чашу с расплавленным алюминием. Об этом сообщили издание Daily Mail со ссылкой на городскую полицию.

По данным правоохранителей, 25-летний электрик по колено упал в чашу с расплавленным до 720 градусов по Цельсию алюминием. Молодой человек остался жив. Он смог подтянуться и встать на ноги.

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«В результате несчастного случая он получил обширные ожоги и травмы. Точные причины происшествия выясняет полиция города Санкт-Галлен», — отметили правоохранители.

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Санавиация доставила электрика в больницу. О дальнейшей судьбе пострадавшего не сообщили.

В начале ноября в жилой высотке в центре Нью-Йорка произошел пожар. Пострадали не менее 38 человек. По данным властей, огонь вспыхнул на 20-м этаже. Причиной возгорания. предварительно, стала неисправная батарея электрического велосипеда. Один из жильцов дома решил ее отремонтировать, что и могло привести к пожару. С начала текущего года около 200 пожаров в домах Нью-Йорка спровоцированы неисправными батареями электроприборов.