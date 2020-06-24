Рабочих завалило при строительстве автомобильного тоннеля в Болгарии

В Сети появились видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на место прибыли медики.

«Железница» станет самым длинным автомобильным тоннелем Болгарии. Его длина составит 2,2 километра. Его прокладывали с севера и юга одновременно. Всего удалось пройти по 400 метров с каждой стороны, когда на юге произошло обрушение.

По предварительным данным, это произошло во время установки бетонной рамы. На место прибыли следователи, которые должны разобраться в причинах случившегося.

Троих строителей удалось вытащить из-под завалов. Сейчас с травмами они находятся в больнице Благоевграда.

Тоннель должны были сдать в 2021 году, но после остановки работ не исключено, что сроки сдвинутся. Трасса «Струма» входит в четвертый панъевропейский транспортный коридор, который соединяет венгерский Мишкольц и греческие Салоники.