14 августа 2023, 15:58
Рабочие завершили установку трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве
«Страна.ua»: завершился монтаж трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве
Рабочие закончили установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Монтаж тризуба на монументе „Родина-мать“ завершен», — указали авторы сообщения.
Они добавили, что рабочие продолжают демонтировать оборудование, которое использовали для подъема трезубца на монумент.
Трезубец установили на щите «Родины-матери» вместо герба СССР. Работы стартовали в конце июля, но поднять новый герб на щит с первого раза не удалось из-за непогоды.
Глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент переименуют в «Украину-мать». Новое название планируют утвердить до 24 августа.
Скульптор Алексей Пергаменщик, участвовавший в замене герба, предложил убрать с «Родины-матери» звезды, находящиеся на гарде меча, уточнили «Известия». Пергаменщик пояснил, что эти элементы относятся к советской символике.
Киев
Украина
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