Рабочие в Латвии отказались сносить советские памятники

Власти Балвского края Латвии решили демонтировать памятник партизанам Красной армии, сообщило издание LSM.lv. Однако местные рабочие отказались выполнять это распоряжение, отметил председатель местной краевой думы Сергей Максимов.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно», — рассказал Максимов. По его словам, работы по демонтажу оценили в 15 тысяч евро. Местные не захотели этим заниматься, а специалисты из других регионов страны запросили в четыре раза больше.

Во вторник власти республики начали снос памятника освободителям Риги. На эти работы выделили больше двух миллионов евро. В мэрии сообщили, что завершить работы планируют до 15 ноября. Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом монумента. Сотрудники дипмиссии также потребовали остановить полицейский произвол в отношении протестующих. Задержанным местными полицейскими начали выдавать визы, чтобы они смогли покинуть территорию Латвии.