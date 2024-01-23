Мир 23 января 2024, 11:55 Рабочие обнаружили древний меч в Польше

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Рабочие обнаружили уникальный древний меч возрастом более тысячи лет на территории Польши. Подобные мечи изготавливали в девятом веке из углеродистой стали, сообщил сайт Daily Mail.

Количество стали было очень точно подобрано, что делало меч крайне прочным и гибким. Найденные артефакт, вероятно, является одним из так называемых мечей Ульфберта. Всего в Европе их было найдено более 170, сайт kp.ru.

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Отмечается, что рабочие передали находку ученым из Университета Николая Коперника в Торуне.