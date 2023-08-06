Мир 06 августа 2023, 02:17 Рабочие группы для обсуждения плана Зеленского решили создать в Джидде Corriere: в Саудовской Аравии создадут рабочие группы для обсуждения «формулы» Зеленского Unsplash

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Участники переговоров в саудовском городе Джидда приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию на Украине, предложенной Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Corriere della sera.

По данным газеты, на встрече отметили, что уважение целостности территории Украины и ее суверенитета должны быть в центре любого мирного соглашения.

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В городе Джидда в Саудовской Аравии проходят переговоры по урегулированию украинского конфликта. В них участвуют представители 30 стран. Переговоры продлятся до 6 августа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине можно оценивать только как мозговой штурм.

Ранее газета The New York Times написала, что Зеленский приготовился к попыткам Запада принудить его к переговорам с Россией. По мнению автора статьи, украинский лидер на фоне ожесточенных сражений показал своим дипломатам, что ситуация может усложниться.