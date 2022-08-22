Рабочие британского порта Филикстоу объявили забастовку

В британском порту Филикстоу свыше 1900 рабочих объявили восьмидневную забастовку, которая может оказать серьезное влияние на торговлю. Об этом написала «Политика Сегодня».

По данным издания, рабочие требуют повысить заработную плату после того, как столкнулись с последствиями кризиса.

«Забастовка приведет к огромным сбоям и вызовет массовые потрясения по всей цепочке поставок в Великобритании», — предупредил активист профсоюза Бобби Мортон.

Порт Феликстоу является основным хабом для экспорта и импорта в Великобританию. Отмечается, что забастовка вызовет сложности в международной торговле и сильно повлияет на цепочки поставок.