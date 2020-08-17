facebook_pixel
    17 августа 2020, 09:24

    Рабочие «Беларуськалия» начали переговоры с руководством

    Андрей Иванов

    Рабочие «Беларуськалия» начали переговоры с руководством предприятия. Производство не останавливали. Сотрудники выдвинули политические требования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» — «Белхимпрофсоюз» — Андрея Рыбака.
    Рабочие «Беларуськалия» начали переговоры с руководством

    «Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования, что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — приводит агентство слова Рыбака.

    Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента республики 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Оппозиция с результатами выборов не согласилась. В Белоруссии начались забастовки на нескольких крупных предприятиях.

    Ранее Тихановская записала очередное видеообращение к белорусскому народу. Она заявила, что готова стать президентом, и подчеркнула, что сейчас необходимо подготовить законодательную базу и условия для проведения новых выборов.

    Новости SMI.FM