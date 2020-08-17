Рабочие «Беларуськалия» начали переговоры с руководством

«Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования, что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — приводит агентство слова Рыбака.

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента республики 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Оппозиция с результатами выборов не согласилась. В Белоруссии начались забастовки на нескольких крупных предприятиях.

Ранее Тихановская записала очередное видеообращение к белорусскому народу. Она заявила, что готова стать президентом, и подчеркнула, что сейчас необходимо подготовить законодательную базу и условия для проведения новых выборов.