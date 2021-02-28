Рабочая группа по Карабаху встретится 1 марта

Четвертое заседания трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 1 марта. Она пройдет в видеоформате. На третьем заседании обсуждался вопрос транспортных и экономических связей.

Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

«В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер- министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года», — указал он.

Стороны изучили отчеты экспертных подгрупп по перевозкам разного вида, включая обеспечение их безопасности и виды контроля.

Ожидается, что на четвертой встрече компетентные органы РФ, Армении и Азербайджана проведут инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами.

В конце сентября 2020 года в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Армении пришлось уступить Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.