Пытель обвинил российские спецслужбы в стремлении уничтожить НАТО руками Варшавы

Экс-начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытель обвинил Россию в желании уничтожить НАТО руками Варшавы, сообщил сайт Onet.

Выступая на экспертном форуме, посвященном ситуации на Украине, он заявил, что российские спецслужбы занимаются идеологическим воздействием на круги, связанные с правительством. Он считает, что они продвигают в Польше такие идеи, как крах западной системы, распад НАТО, а также антипрививочные настроения и нетерпимость к отдельным категориям людей.

«В основном речь идет о формировании антиосвободительных, антизападных настроений», — сказал Петр Пытель.

Он добавил, что российские спецслужбы опираются на результаты работы Центра польских исследований в Калининграде. Его изыскания, по словам генерала, должны были указать разделительные линии в Польше между элитой и так называемым народом.