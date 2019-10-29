Пытавшийся поджечь мечеть мужчина мстил за пожар в Нотр-Дам

Задержанный полицейскими за попытку пожечь мечеть во французском Байонне Клод Синке заявил, что хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам де Пари. По его мнению, собор хотели уничтожить мусульмане.

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Об этом со ссылкой на прокурора Марка Марье сообщил телеканал BFMNV. 84-летний мужчина облил бензином дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи), ранил двух прихожан, которые пытались ему помешать.

Марье сообщил, что опрос злоумышленника был прерван из-за состояния его психического здоровья. Вскоре задержанный пройдет психиатрическое освидетельствование. Ранее проблем с правосудием у Клода Синке не было, но он признался в намерении поджечь мечеть. Тем не менее, мужчина утверждает, что не хотел никого убивать.

В результате проведенного у него дома обыска был обнаружен целый арсенал: много боеприпасов, две гранаты, дымовая шашка, автоматический пистолет, несколько девятимиллиметровых патронов и 16-дюймовая винтовка типа дробовик. Следователи также нашли лицензии на обладание оружием, и газовый баллон с магазином для полуавтоматического оружия в машине.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2018 года. Полиция исключает криминальную версию произошедшего.